(cos3a+cos4a+cos5a)/(sin3a+sin4a+sin5a)
Математика
(cos3a+cos4a+cos5a)/(sin3a+sin4a+sin5a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2cos4acosa+cos4a)/(2sin4acosa+sin4a)=cos4a(2cosa+1)/sin4a(2cosa+1)=ctg4a
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