-cos3x=1 постройке график пожалуйста

Алгебра
-cos3x=1 постройке график пожалуйста
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График функции и таблица значений
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