ПОМОГИТЕ (-47)-x=-19

Математика
ПОМОГИТЕ (-47)-x=-19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-47)-x=-19 х=19- 47 х=-28 -47-(-28)=-19 -47+28=-19 -19=-19
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