cos3x+sin3x=0 простое уравнение, но не помню как решать, помогите!!
Алгебра
cos3x+sin3x=0 простое уравнение, но не помню как решать, помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделить уравнение на cos3x: 1+tg3x=0; tg3x=-1; 3x=arctg(-1)+Пk, где k-целое; ну и делишь это на 3.
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