комнату длинной 7,5м. и шириной 3,2м. обменяли на комнату с равной площадью , длинна которой 6,4. Найдите ширину комнаты

Гость: Гость:

длина ширина S 1 ком. 7,5 м 3,2 м ] одинаковая 2 ком. 6,4 м ? ] 1. 7,5*3,2=24 (м.кв)-S комнат 2. 24:6,4=3,75 (м) Выражение: 7,5*3,2:6,4=3,75 (м) Ответ: Ширина комнаты 3,75 м