комнату длинной 7,5м. и шириной 3,2м. обменяли на комнату с равной площадью , длинна которой 6,4. Найдите ширину комнаты
Математика
комнату длинной 7,5м. и шириной 3,2м. обменяли на комнату с равной площадью , длинна которой 6,4. Найдите ширину комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина ширина S 1 ком. 7,5 м 3,2 м ] одинаковая 2 ком. 6,4 м ? ] 1. 7,5*3,2=24 (м.кв)-S комнат 2. 24:6,4=3,75 (м) Выражение: 7,5*3,2:6,4=3,75 (м) Ответ: Ширина комнаты 3,75 м
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