комнату длинной 7,5м. и шириной 3,2м. обменяли на комнату с равной площадью , длинна которой 6,4. Найдите ширину комнаты

Математика
комнату длинной 7,5м. и шириной 3,2м. обменяли на комнату с равной площадью , длинна которой 6,4. Найдите ширину комнаты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                              длина             ширина            S 1 ком.                       7,5 м            3,2 м                ] одинаковая 2 ком.                       6,4 м               ?                    ]   1. 7,5*3,2=24 (м.кв)-S комнат 2. 24:6,4=3,75 (м)   Выражение: 7,5*3,2:6,4=3,75 (м) Ответ: Ширина комнаты 3,75 м
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