Добер до поданых высловив прысливныкы-сынонимы. Опынытыся просто неба , намокнуты до останньои ныткы, кынутыся з усих ниг, не маты кинця-краю , йты як не своимы ногамы, спаты без за...

Қазақ тiлi

Добер до поданых высловив прысливныкы-сынонимы. Опынытыся просто неба , намокнуты до останньои ныткы, кынутыся з усих ниг, не маты кинця-краю , йты як не своимы ногамы, спаты без задних ниг ,жыты на шыроку ногу.

Автор: Гость