Добер до поданых высловив прысливныкы-сынонимы. Опынытыся просто неба , намокнуты до останньои ныткы, кынутыся з усих ниг, не маты кинця-краю , йты як не своимы ногамы, спаты без за...
Қазақ тiлi
Добер до поданых высловив прысливныкы-сынонимы. Опынытыся просто неба , намокнуты до останньои ныткы, кынутыся з усих ниг, не маты кинця-краю , йты як не своимы ногамы, спаты без задних ниг ,жыты на шыроку ногу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. на вулиц! 2. насквозь 3. швидко 4. неск!нченно 5. пов!льно 6. м!цно 7. багато
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