Добер  до  поданых  высловив  прысливныкы-сынонимы.        Опынытыся  просто неба  , намокнуты до  останньои ныткы, кынутыся  з                        усих ниг, не  маты  кинця-краю , йты  як  не  своимы  ногамы, спаты  без  за...

Қазақ тiлi
Добер  до  поданых  высловив  прысливныкы-сынонимы.        Опынытыся  просто неба  , намокнуты до  останньои ныткы, кынутыся  з                        усих ниг, не  маты  кинця-краю , йты  як  не  своимы  ногамы, спаты  без  задних  ниг ,жыты на  шыроку  ногу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. на вулиц! 2. насквозь 3. швидко 4. неск!нченно 5. пов!льно 6. м!цно 7. багато
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