Меньшее из трех заданных чисел ABC заменить удвоенным произведением этих чисел. Через паскаль пожалуйста.

Экономика

Меньшее из трех заданных чисел ABC заменить удвоенным произведением этих чисел. Через паскаль пожалуйста.

Автор: Гость