Меньшее из трех заданных чисел ABC заменить удвоенным произведением этих чисел. Через паскаль пожалуйста.
Экономика
Меньшее из трех заданных чисел ABC заменить удвоенным произведением этих чисел. Через паскаль пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program av; var a,b,c,d,e,f:integer; begin writeln('введите 3 числа'); readln(a,b,c); if (a
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