Меньшее из трех заданных чисел ABC заменить удвоенным произведением этих чисел. Через паскаль пожалуйста.

Экономика
Меньшее из трех заданных чисел ABC заменить удвоенным произведением этих чисел. Через паскаль пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program av; var a,b,c,d,e,f:integer; begin writeln('введите 3 числа'); readln(a,b,c); if (a
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