как называются ошибки в расстановке знаков препинания?
Русский язык
как называются ошибки в расстановке знаков препинания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они называются ошибками Пунктуации.
Гость:
Это пунктуационные ошибки или ошибки пунктуации.
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