геометрическая прогрессия q=2 s4=45 надо найти b1=? b4=?

Алгебра
геометрическая прогрессия q=2 s4=45 надо найти b1=? b4=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем формулу для суммы первых четырех членов геометрической прогрессии: [latex]S_{4}=\frac{b_{1}(q^{4}-1)}{q-1}[/latex] [latex]45=\frac{b_{1}*(16-1)}{2-1}[/latex] [latex]b_{1}=3[/latex] Запишем формулу четверртого члена геометрической прогрессии: b4=b1*q^3 b4=3*2^3=24
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