cравнить значение выражения с нулем. 1) (-19)^8 * (-19)^7 2) (-5)^6 * (-5)^12 3) (-41)^27 : (-41)^10 4) (-3)^16 * 3^4 5) -(-2)^3 * (-2)^5

Гость: Гость:

1) (-19)⁸ * (-19)⁷=(-19)¹⁵, показатель степени не четное число значит результат будет отрицательный, (-19)⁸ * (-19)⁷<0 2) (-5)⁶ * (-5)¹²=(-5)¹⁸, показатель степени чётное число значит результат будет положительным, т.е. (-5)⁶ * (-5)¹²>0 3) (-41)²⁷ : (-41)¹⁰=(-41)¹⁷, показатель степени нечётное число значит результат будет отрицательным, т.е. (-41)²⁷ : (-41)¹⁰<0 4) (-3)¹⁶ * 3⁴, показатели степени у двух множителей четные значит результат будет положительным (-3)¹⁶ * 3⁴>0 5) -(-2)³ * (-2)⁵=-(-2)⁸, показатель степени чётное число результат положительный но перед скобкой стоит "-" в итоге -(-2)³ * (-2)⁵<0