как правильно перенести слово "всег-да" или можно "все-гда"?

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как правильно перенести слово "всег-да" или можно "все-гда"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всег-да это будет правильно, а все-гда не правильно!!!!!!!! Спасибо за 8 пунктов. И не забудь лучшее отметить.....
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