(ctga-tga)/(ctga+tga)=cos2a

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Умножим числитель и знаменатель на tga и разложим cos2a: (1-tg^2a)/(1+tg^2a)=cos^2a (1-tg^2a) имеем: 1/cos^2a=1+tg^2a умножая обе части на cos^2a имеем: cos^2a+sin^2a=1 - тригонометрическое тождество.