(ctga-tga)/(ctga+tga)=cos2a

Математика
(ctga-tga)/(ctga+tga)=cos2a
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим числитель и знаменатель на tga и разложим cos2a: (1-tg^2a)/(1+tg^2a)=cos^2a (1-tg^2a) имеем: 1/cos^2a=1+tg^2a умножая обе части на cos^2a имеем: cos^2a+sin^2a=1 - тригонометрическое тождество.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Кто первый создал азбуку русского языка
Ответить
Окружающий мир
Кто создал азбуку сведенья об этом авторе
Ответить
Математика
Найдите длину отрезка Ом если Ок=9см МК=14см
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста решить задачу , Вычеслить выход соли, образованной при дейс??вии серной кислоты на 448г гидроксида калия, если получается 42...
Ответить
Математика
Сколько нечётных двухзначных чисел можно составить из цифр 1 3 4 6 7 8 9
Ответить