(ctga-tga)/(ctga+tga)=cos2a
Математика
(ctga-tga)/(ctga+tga)=cos2a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим числитель и знаменатель на tga и разложим cos2a: (1-tg^2a)/(1+tg^2a)=cos^2a (1-tg^2a) имеем: 1/cos^2a=1+tg^2a умножая обе части на cos^2a имеем: cos^2a+sin^2a=1 - тригонометрическое тождество.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Окружающий мир
Химия
Помогите пожалуйста решить задачу , Вычеслить выход соли, образованной при дейс??вии серной кислоты на 448г гидроксида калия, если получается 42...