Помогите пожалуйста решить задачу , Вычеслить выход соли, образованной при дейс??вии серной кислоты на 448г гидроксида калия, если получается 426г сульфата калия.

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Составим реакцию: H2SO4+2KOH=K2SO4+H2O ; находим количество вещества гидроксида калия: v(KOH)=m(KOH)÷M(KOH) ; v(KOH)=448г÷56г/моль=8 моль ; у нас сульфата калия в два раза меньше щелочи , значит v(K2SO4)=4 моль ; m(K2SO4)теор.=M(K2SO4)×v(K2SO4) = 137г/моль×4моль=548 г ; ή(выход)K2SO4=m(практ.)÷m(теор.)×100% = 426г÷548г×100%=77,73%.