Дааам 95 баллов только помогите срочно 1)Итак, купец Калашников победил обидчика с??оей жены в честном бою. Почему же уготована ему царем смертная казнь? 2)Приговор царя Ивана Васильевича однозначно жестокий или противоречивый...

Литература
Дааам 95 баллов только помогите срочно 1)Итак, купец Калашников победил обидчика с??оей жены в честном бою. Почему же уготована ему царем смертная казнь? 2)Приговор царя Ивана Васильевича однозначно жестокий или противоречивый? Свои размышления запишите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)возможно в то время убийство расценивалось такэе как и раньше ,вне зависимости какое до этого совершил преступление обидчик жены Калашникова (убитый)
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