Дайте характеристику Микуле или Вольге

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Дайте характеристику Микуле или Вольге
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Автор: Гость
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Гость:
МИКУЛА-Несомненно, князя поразило и одеяние богатыря. Самый обычный пахарь выглядит богато. У него шикарные кудри, которые народ сравнивает с жемчугом. Глаза богатыря словно соколиные. Как известно, сокол – птица, которая обладает отличным зрением и силой. Брови Микулы черные, будто соболиные. Читатель сразу представляет себе серьезного и сильного мужа. Одежда пошита из дорогих тканей. К примеру, кафтан выполнен из дорогого и шикарного материала – черного бархата. Не каждый богач мог себе это позволить. Но ведь богатырь и не может быть одет иначе. Сапоги у него на каблуке, что считалось очень модным и престижным в то время. Материал, из которого они выполнены – сафьян. Это очень качественная и дорогостоящая вещь. Внешняя характеристика Микулы Селяниновича из былины является очень важной в описании образа данного героя. Неспроста он так красив и шикарен: народ представляет богатыря идеальным во всех планах. Князь Волга необыкновенного происхождения. Он сын княжны и Змея Горыныча. От отца он унаследовал чародейные способности, «похотелося ему много мудрости» . Эти возможности Вольга употребляет на добрые дела. Но пахарь превосходит мощью и доблестью даже такого человека.
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