Дайте характеристику Пугачева из повести история пугачевского бунта ! Пжлст срочно

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К работе над "Историей... " Пушкин приступил, в связи с возникшей у него идеей романа, из эпохи Пугачевского восстания, впоследствии осуществленного в "Капитанской дочке". В "Истории Пугачевского бунта" Пушкин решительно отошел от концепции пугачевского движения, которая была заявлена еще екатерининским правительством и покорно принята, как обязательная, всеми официозными историками. В манифестах Екатерины и в обнародованных ею судебных актах, связанных с крестьянской войной 1773-1774гг. , значение последней было сознательно снижено: она изображалась как "бунт казака Пугачева" и собранной им "шайки воров и убийц". В соответствии с этим и все историки до Пушкина, не вдаваясь в изучение событий, ограничивались только декламацией о личных "злодействах" Пугачева, старательно сопровождая имя "казака Земельки" такими эпитетами, как "вор","обманщик","зверь","прекровожаждущий","самолютейший» и т. п. Задача сводилась не к передаче исторических фактов, а к возможно более громогласному изъявлению «верноподданейших» чувств по поводу этих фактов. Пушкин, как историк-литератор пошел другими путями. Нельзя забывать, что образ Пугачева, знакомый нам по "Капитанской дочке» , образ живой, героический, величавый, а главное - правдивый, настолько схожий с подлинником, что даже и теперь портретная живопись Пушкина не потребовала никакой правки. Таким образом, ее значение заключалось, прежде всего, в том, что взамен грубого политического лубка, злостно искажавшего черты подлинника, русскому обществу был впервые показан реалистический портрет вождя народного движения, написанный рукой величайшего русского художника. В своей монографии Пушкин восстановил, кроме того, истинный масштаб событий и вскрыл их истинную природу. "Весь черный народ был за Пугачева, - говорит замечаниях, поданных Николаю 1 после выхода книги, - одно дворянство было открытым образом на стороне правительства". Тот же тезис положен в основу и всей книги, где многократно отмечается "великая обширность» революционного движения, 2поколебавшего государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов", - "общее негодование". "Пугачев, - говорит Пушкин, - не был самовластен" и в период наибольших своих успехов. В глазах Пушкина основной движущей силой "начатого" Пугачевым восстания, как и основным героем книги, был народ, который, по свидетельству Пушкина, и в его время, то есть спустя целых шестьдесят лет после подавления пугачевщины, "живо еще помнил кровавую пору". Правительственная версия, подменявшая понятие крестьянской войны понятием местного казачьего "бунта", была решительно Пушкин в объяснительных отвергнута Пушкиным. В его книге пугачевщина была впервые правильно истолкована, как явление классовой борьбы. Возможность примирения борющихся сторон исключалась, ибо "выгоды их, - по словам Пушкина, - были слишком противоположны". Таков окончательный итог пушкинского анализа крестьянской войны, тем более смелый, что он сохранял силу и для современных Пушкину политических обстоятельств.