Дайте общую характеристику водорослей

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Водоросли – самые многочисленные и одни из самых важных для планеты фотосинтезирующих организмов. Они встречаются повсюду: в морях и океанах, в пресных водоёмах, на влажной почве и на коре деревьев. Среди водорослей встречаются одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы.