Помогите с первого задания по третий, пожалуйста!

Гость: Гость:

1) При смещении начала координат на 4 влево координаты всех точек увеличиваются на 4. - рисунок в приложении. 2) а) |x| = 5 -> x1= -5 x2 = +5 б) |x| = 0 x = 0 в) |x| = 1/2 x1 = -1/2 x2 = +1/2 3) a) -15.3 < - 15.03 б) 1/6 > - 5/6 в) - 25/16 = - 1/16 Сравниваем -1/8 = -2/16 < - 1/16