Помогите с первого задания по третий, пожалуйста!

Математика
Помогите с первого задания по третий, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) При смещении начала координат на 4 влево координаты всех точек увеличиваются на 4. - рисунок в приложении. 2)  а) |x| = 5 ->   x1= -5   x2 = +5 б)  |x| = 0    x = 0 в)    |x| = 1/2    x1 = -1/2    x2 = +1/2 3) a) -15.3 < - 15.03 б)  1/6 > - 5/6 в)  - 25/16 = - 1/16 Сравниваем   -1/8  = -2/16 < - 1/16  
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