Помогите с первого задания по третий, пожалуйста!
Математика
Помогите с первого задания по третий, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) При смещении начала координат на 4 влево координаты всех точек увеличиваются на 4. - рисунок в приложении. 2) а) |x| = 5 -> x1= -5 x2 = +5 б) |x| = 0 x = 0 в) |x| = 1/2 x1 = -1/2 x2 = +1/2 3) a) -15.3 < - 15.03 б) 1/6 > - 5/6 в) - 25/16 = - 1/16 Сравниваем -1/8 = -2/16 < - 1/16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Сожительство двух организмов, из которого оба извлекают пользу,-это 1) Хищничество 2. паразитизм 3. квартиранство 4. симбиоз
Окружающий мир
Математика