Вычислите пожалуйста 11/25+13/30 дроби
Математика
Вычислите пожалуйста 11/25+13/30 дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/25+13/30= 24/55 в столбик пиши
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