Подскажите пожалуйста как решать эту кроссворд?
Математика
Подскажите пожалуйста как решать эту кроссворд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. отрезок 2.- 3.длина 4.пример 5.луч 6.ломаная
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