Как двигается тело к которому приложена сила упругости
Физика
Как двигается тело к которому приложена сила упругости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело совершает колебания около положения равновесия
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Орфограммы подчеркивай в этих словах. Она: вермишель, сметана. Оно: масло, молоко. Они: макароны, кукурузные хлопья. Он: кефир, творог.