30ти летняя война результаты войны

История
30ти летняя война результаты войны
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Гость:
Вестфальский мир 1648 передал Швеции почти все устья судоходных рек Северной Германии, а Франции - земли в Эльзасе; подтверждались также права Франции на Мец, Туль, Верден. Ряд немецких княжеств, особенно Бранденбург, получили приращение своих территорий. За всеми князьями было юридически признано право (фактически принадлежавшее им и ранее) заключать внешнеполитические союзы. Тридцатилетняя война имела тяжёлые последствия для Германии: закрепление её раздробленности, огромная убыль населения, разорение страны; наибольшие бедствия война принесла немецкому крестьянству. После Тридцатилетней войны гегемония в международной жизни Западной Европы перешла от Габсбургов к Франции. Однако Габсбурги не были полностью сокрушены и оставались серьёзной международной силой.
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