При изготовлении кофейного напитка Ячменный на 4 части ячменя берут 1 часть цикория.Сколько пачек напитка изготовлено, если каждая пачка весит 250 г и на изготовление всей партии напитка израсходовано ячменя на 36 кг больше , ч...
Математика
При изготовлении кофейного напитка Ячменный на 4 части ячменя берут 1 часть цикория.Сколько пачек напитка изготовлено, если каждая пачка весит 250 г и на изготовление всей партии напитка израсходовано ячменя на 36 кг больше , чем цикория.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 составляет из ячмень и 15 цикорий. Вес напитка = 250г Ячменя израсходовано на 36кг больше, чем цикория. х - вес цикория, тогда 4х-х=36 3х=36 х=12 - Вес цикория 4*12=48 - Вес ячменя Вес всей партии = 48+12 = 60 (кг) Количество изготовленных пачек = 60000250 = 240 (шт)
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