При изготовлении кофейного напитка Ячменный на 4 части ячменя берут 1 часть цикория.Сколько пачек напитка изготовлено, если каждая пачка весит 250 г и на изготовление всей партии напитка израсходовано ячменя на 36 кг больше , ч...

Математика

При изготовлении кофейного напитка Ячменный на 4 части ячменя берут 1 часть цикория.Сколько пачек напитка изготовлено, если каждая пачка весит 250 г и на изготовление всей партии напитка израсходовано ячменя на 36 кг больше , чем цикория.

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