С этими словами составьте предложения пжж!!! Даю 39 баллов!!!
Русский язык
С этими словами составьте предложения пжж!!! Даю 39 баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В нашей стране много культурно значимых мест; 2)Августовский зной радовал жителей города; 3) Он был мелочным человеком; 4) Хлопковое постельное белье было очень приятным; 5) Я нашел свой мяч в зарослях крапивы; 6) На меня напала сладкая дремота; 7) Мой двоюродный брат недавно женился; 8) Папа вышел из магазина счастливый; 9) Я прошел всего несколько километров, но уже устал; 10) Когда я родился, мой рост был около пятидесяти сантиметров; 11) Ученные создали изобретение которое поможет людям улететь на другую планету; 12) Солнечный свет пробивался сквозь жалюзи.
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