Задумали число уменьшили его в 10 раз полученный результат увеличили в 6 раз и полу??или 120
Математика
Задумали число уменьшили его в 10 раз полученный результат увеличили в 6 раз и полу??или 120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200:10*6=120====================сделай наоборот 120:6*10=200
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