КАК РЕШАТЬ ВОЛШЕБНЫЕ ТОЧКИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Математика
КАК РЕШАТЬ ВОЛШЕБНЫЕ ТОЧКИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала, решаем выражения. По значениям выражений ставим точку. Например: 20+2=22 точка 22, потом точка 40, потом соединяем. И так далее
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