В кинотеатр на просмотр фильма пришли 856 зрителей,причем взрослых было на 156 больш??,чем детей.Сколько взрослых и сколько детей пришло на просмотр фильма?
Математика
В кинотеатр на просмотр фильма пришли 856 зрителей,причем взрослых было на 156 больш??,чем детей.Сколько взрослых и сколько детей пришло на просмотр фильма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350 детей и 506 взрослых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из поселка вышел дачник со скорстью 5 км/час Через 2чвслед за ним выехал велосипедист.С какой скоростью должен ехать велосипедист,чтобы догнать дач...
Окружающий мир
Для чего люди используют растения?подсказками тебе послужат слова и рисунки.хлеб сахар мед?платье и рубашка?