В кинотеатр на просмотр фильма пришли 856 зрителей,причем взрослых было на 156 больш??,чем детей.Сколько взрослых и сколько детей пришло на просмотр фильма?

Математика
В кинотеатр на просмотр фильма пришли 856 зрителей,причем взрослых было на 156 больш??,чем детей.Сколько взрослых и сколько детей пришло на просмотр фильма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350 детей и 506 взрослых
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