В кинотеатр на просмотр фильма пришли 856 зрителей,причем взрослых было на 156 больш??,чем детей.Сколько взрослых и сколько детей пришло на просмотр фильма?

Математика

В кинотеатр на просмотр фильма пришли 856 зрителей,причем взрослых было на 156 больш??,чем детей.Сколько взрослых и сколько детей пришло на просмотр фильма?

Автор: Гость