Мини сочинение, Почему важно соблюдать прпвила(пожалуйста)
Обществознание
Мини сочинение, Почему важно соблюдать прпвила(пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правила очень важны для нас. Без них в мире творился бы хаус, мы бы не знали,что и как нам делать. Правила помогают нам, они вносят ясность, они строги,но справедливы. Мы можем понять правильно ли мы делаем что-то или же нет.
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