Мини сочинение, Почему важно соблюдать прпвила(пожалуйста)

Гость: Гость:

Правила очень важны для нас. Без них в мире творился бы хаус, мы бы не знали,что и как нам делать. Правила помогают нам, они вносят ясность, они строги,но справедливы. Мы можем понять правильно ли мы делаем что-то или же нет.