Какое словосочетание можно составить со словом колорит( глагол+существительное)

Русский язык
Какое словосочетание можно составить со словом колорит( глагол+существительное)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предать колорит то есть придать красок и так далее
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