Помогите пж номер 7 все

Математика
Помогите пж номер 7 все
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Автор: Гость
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Гость:
35078+47596+6781=89455
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