Платье стойло 110 тыс рублей после повышения цены оно стало стоить 121 тыс рублей.На ??колько процентов повысилась цена платья? РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ ПРОПОРЦИЮ
Математика
Платье стойло 110 тыс рублей после повышения цены оно стало стоить 121 тыс рублей.На ??колько процентов повысилась цена платья? РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ ПРОПОРЦИЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как 110:100=1,1 .Потом 1,1 * 110
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