Пожалуйста помогите! Из этих предложений составе текст, но некоторые фразы сдесь ??ишние

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Пожалуйста помогите! Из этих предложений составе текст, но некоторые фразы сдесь ??ишние
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как заварить вкусный чай.конечно надо вскипятить воду.Достать чашки и блюдца и залить горячей не кипящей водой.Потом аккуратно насыпать в него ложечкой чай.Обдать заварочный чайник кипятком. 
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