Talk about your family members. Use comparatives , superlatives перевод и как выполнить

Английский язык
Talk about your family members. Use comparatives , superlatives перевод и как выполнить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расскажите о членах своей семьи. используйте сравнение (больше чем....) superlative это что вроде : мой папа самый высокий в семье
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