Синтаксический разбор предложения "Из деревни изредка доносится запах только что испеченного черного хлеба"

Русский язык
Синтаксический разбор предложения "Из деревни изредка доносится запах только что испеченного черного хлеба"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - "запах". Сказуемое - "доносится". "Из деревни" -обстоятельство. "Изредка" - обстоятельство. "Только что" - обстоятельство. "Испеченного" - определение. "Черного" - определение. "Хлеба" - дополнение. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное. 
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