Синтаксический разбор предложения "Из деревни изредка доносится запах только что испеченного черного хлеба"
Русский язык
Синтаксический разбор предложения "Из деревни изредка доносится запах только что испеченного черного хлеба"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - "запах". Сказуемое - "доносится". "Из деревни" -обстоятельство. "Изредка" - обстоятельство. "Только что" - обстоятельство. "Испеченного" - определение. "Черного" - определение. "Хлеба" - дополнение. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное.
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