Что значит конфеты на английском языке

Английский язык
Что значит конфеты на английском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфеты на английском будет sweets
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