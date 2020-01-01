Синтаксический разбор предложения Стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стада - подлежащее Шумят - сказуемое Соловей - подлежащее Пел - сказуемое Безмолвии - дополнение Ночей - дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Назовите командующего войсками Московского военного округа, который возглавлял ??осковскую зону обороны
Математика
Математика
В кинотеатр на просмотр фильма пришли 856 зрителей,причем взрослых было на 156 больш??,чем детей.Сколько взрослых и сколько детей пришло на просмот...