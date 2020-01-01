Синтаксический разбор предложения Стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей

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Синтаксический разбор предложения Стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей
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Автор: Гость
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Гость:
Стада - подлежащее Шумят - сказуемое Соловей - подлежащее Пел - сказуемое Безмолвии - дополнение Ночей -  дополнение
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