Запишите рассказ на тему "Растение хлопчатка одевает человека" в рассказе должно ??ыть какие вещи делают из хлопчатки , что будет если не будет этого растения, и концовка на сколько важно это растение.

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Запишите рассказ на тему "Растение хлопчатка одевает человека" в рассказе должно ??ыть какие вещи делают из хлопчатки , что будет если не будет этого растения, и концовка на сколько важно это растение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Когда я ложусь спать я одеваю свою мягкую, теплую пижаму из хлопчатки ,которую мне подарила мама.Я даже представить себе не могу как-бы я мёрзла зимой без этой пижамки. А ещё у меня наволочка,простынка и одеяло из хлопчатки.Мне под ними спать очень тепло. Из этого можно сделать вывод без хлопчатка мы бы мёрзли..."
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