Запишите рассказ на тему "Растение хлопчатка одевает человека" в рассказе должно ??ыть какие вещи делают из хлопчатки , что будет если не будет этого растения, и концовка на сколько важно это растение.

Гость: Гость:

"Когда я ложусь спать я одеваю свою мягкую, теплую пижаму из хлопчатки ,которую мне подарила мама.Я даже представить себе не могу как-бы я мёрзла зимой без этой пижамки. А ещё у меня наволочка,простынка и одеяло из хлопчатки.Мне под ними спать очень тепло. Из этого можно сделать вывод без хлопчатка мы бы мёрзли..."