Запишите рассказ на тему "Растение хлопчатка одевает человека" в рассказе должно ??ыть какие вещи делают из хлопчатки , что будет если не будет этого растения, и концовка на сколько важно это растение.
Окружающий мир
Запишите рассказ на тему "Растение хлопчатка одевает человека" в рассказе должно ??ыть какие вещи делают из хлопчатки , что будет если не будет этого растения, и концовка на сколько важно это растение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Когда я ложусь спать я одеваю свою мягкую, теплую пижаму из хлопчатки ,которую мне подарила мама.Я даже представить себе не могу как-бы я мёрзла зимой без этой пижамки. А ещё у меня наволочка,простынка и одеяло из хлопчатки.Мне под ними спать очень тепло. Из этого можно сделать вывод без хлопчатка мы бы мёрзли..."
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Перевод Russian Dolls!Dolls for sale. We have many beautiful dolls from Russia. Dolls from 10 to 100.Start your collection today! The Russian Stop,...
Английский язык
Русский язык