Сочинение я в гостях у древнеегипетского вельможи

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Сочинение я в гостях у древнеегипетского вельможи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я прихожу в вельможе и смотрю,сад раскошный  и сам вельможа.дом багатый и большой.А внутри все раскошное.
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