Сочинение я в гостях у древнеегипетского вельможи
История
Сочинение я в гостях у древнеегипетского вельможи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я прихожу в вельможе и смотрю,сад раскошный и сам вельможа.дом багатый и большой.А внутри все раскошное.
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