Теплоход прошел по течению реки с собственной скоростью 25 км/ч и затратил 3 часа, а затем против течения реки 5 часов с такой же собственной скоростью . Найти скорость течения реки, если теплоход всего прошёл 190 км. помогите ...
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Теплоход прошел по течению реки с собственной скоростью 25 км/ч и затратил 3 часа, а затем против течения реки 5 часов с такой же собственной скоростью . Найти скорость течения реки, если теплоход всего прошёл 190 км. помогите пожалуйста срочно надо
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