Фонетически разбор слова ученик
Русский язык
Фонетически разбор слова ученик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У- твёрдо гласная Ч-шипящая согласная Е-мягкая гласная Н-сонорная согласная И- мягкая гласная К- глухая согласная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При изготовлении кофейного напитка Ячменный на 4 части ячменя берут 1 часть цикория.Сколько пачек напитка изготовлено, если каждая пачка весит 250 ...
Алгебра
Теплоход прошел по течению реки с собственной скоростью 25 км/ч и затратил 3 часа, а затем против течения реки 5 часов с такой же собственной скоро...
Другие предметы
Английский язык