Фонетически разбор слова ученик

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Фонетически разбор слова ученик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У- твёрдо гласная Ч-шипящая согласная Е-мягкая гласная Н-сонорная согласная И- мягкая гласная К- глухая согласная
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