План по тексту "Зелёные звезды"Написал Виктор Астафьев

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План по тексту "Зелёные звезды"Написал Виктор Астафьев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вступление. Мир детства в рассказах.  2.Основная часть. Какие жизненные уроки извлек герой рассказа "конь с розовой гривой"  1.забота бабушки Катерины Петровной о внуке.  2.дружба с левонтьевскими ребятами толкнула Витю на обман.  3.позднее раскаяние Вити в совершенном поступке.  4.Витя на всю жизнь запомнил подарок бабушки.  3.Заключение. Какие качества Вити позволили ему осознать и исправить свои ошибки.
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