План по тексту "Зелёные звезды"Написал Виктор Астафьев

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1.Вступление. Мир детства в рассказах. 2.Основная часть. Какие жизненные уроки извлек герой рассказа "конь с розовой гривой" 1.забота бабушки Катерины Петровной о внуке. 2.дружба с левонтьевскими ребятами толкнула Витю на обман. 3.позднее раскаяние Вити в совершенном поступке. 4.Витя на всю жизнь запомнил подарок бабушки. 3.Заключение. Какие качества Вити позволили ему осознать и исправить свои ошибки.