Помогите пожалуйста!! В колоде 52 карты. Раздаются 3 карты. Сколько может быть случ??ев появления одного туза среди розданных карт?

Алгебра

Помогите пожалуйста!! В колоде 52 карты. Раздаются 3 карты. Сколько может быть случ??ев появления одного туза среди розданных карт?

Автор: Гость