Помогите пожалуйста!! В колоде 52 карты. Раздаются 3 карты. Сколько может быть случ??ев появления одного туза среди розданных карт?

Алгебра
Помогите пожалуйста!! В колоде 52 карты. Раздаются 3 карты. Сколько может быть случ??ев появления одного туза среди розданных карт?
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Гость:
1)52 ÷3=17 2)17÷4=4 Ответ:4
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