Помогите пожалуйста!! В колоде 52 карты. Раздаются 3 карты. Сколько может быть случ??ев появления одного туза среди розданных карт?
Алгебра
Помогите пожалуйста!! В колоде 52 карты. Раздаются 3 карты. Сколько может быть случ??ев появления одного туза среди розданных карт?
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Гость:
1)52 ÷3=17 2)17÷4=4 Ответ:4
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Русский язык
Орфограммы подчеркивай в этих словах. Она: вермишель, сметана. Оно: масло, молоко. Они: макароны, кукурузные хлопья. Он: кефир, творог.
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