440. упростите выражения 46+А+24+А 25*9*b*4 96*7+4*7 57+b+43+b 89*6-9*6 72*5+28*5 441. решите уровнения 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x+57) : 7=12 (161-у): 16=9 112?(17+х)=4
Математика
440. упростите выражения 46+А+24+А 25*9*b*4 96*7+4*7 57+b+43+b 89*6-9*6 72*5+28*5 441. решите уровнения 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x+57) : 7=12 (161-у): 16=9 112?(17+х)=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
440. 46+A+24+A=70+2A=2×(35+A 25×9×b×4=900b 97×7+4×7=769+28=797 57+b+43+b=100+2b=2×(50+b) 89×6-9×6=534-54=480 72×5+28×5=360+140=500 441. 6m+m-35=21 7m=56 m=8 17n+14n-145=134 31n=279 n=9 5n+9n+32=200 14n=168 n=12 (x+57):7=12 x+57=12×7 x=84-57 x=27 (161-y):16=9 161-y=9×16 -y=144-161 -y=-17 y=17
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