В 1812 г. против России выступила не просто Франция, против России выступила вся Евр??па.Согласны ли вы с этим утверждением ?

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Согласно.Основная причина всех военных конфликтов того времени с участием Франции, в том числе и войны 1812 года, кратко говоря, были связаны с имперскими замашками Наполеона Бонапарта. Пришедший к власти благодаря Великой французской революции, он не скрывал своего желания распространить влияние Французской империи на как можно большее число стран. Огромное честолюбие, великолепные данные полководца и дипломата сделали в короткий срок Наполеона правителем практически всей Европы. Недовольная таким положением вещей, Россия вышла из союза с Францией и примкнула к Англии. Так бывшие союзники стали противниками.