В моей школе появился мальчик он в 9 б классе,я в него влюбилась через несколько дн??й,потом я сказал подруге про него (красивый милый),теперь она смотри на него постоянно а я ревную Что делать?

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В моей школе появился мальчик он в 9 б классе,я в него влюбилась через несколько дн??й,потом я сказал подруге про него (красивый милый),теперь она смотри на него постоянно а я ревную Что делать?

Автор: Гость