Помогите с заданием 162
Математика
Помогите с заданием 162
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три девицы под окном пряли поздно вечерком и 30 витязей прекрасных из вод выходят ясных
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