Сожительство двух организмов, из которого оба извлекают пользу,-это 1) Хищничество 2. паразитизм 3. квартиранство 4. симбиоз

Биология

Сожительство двух организмов, из которого оба извлекают пользу,-это 1) Хищничество 2. паразитизм 3. квартиранство 4. симбиоз

Автор: Гость