Дайте определение понятия "электронный слой"

Химия
Дайте определение понятия "электронный слой"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подгруппа-цепочка элементов, у которых заполняется электронами внутренний подуровень .Группа- последовательность атомов по возрастанию заряд ядра, обладающих однотипным электронным строением. Период-Строка периодической системы хим.элемента.
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