Как правильно записать глаголы изменить по лицам числам в настоящем времини.

Гость: Гость:

Правило : Что бы поставить гл. в н.время нужно задать вопрос(что делать? и т.д.) Что бы измнить гл. по лицам нужно подставить : в ед.ч. местоимения Я(1 лицо),ТЫ(2 лицо),ОН,ОНА,ОНО(3 лицо);в мн.ч. МЫ(1 лицо),ВЫ(2 лицо),ОНИ(3 лицо) Пример: (Что делать?(слово подсказка сейчас)Сейчас что делать?Бежать. По лицам и числам : (Ед .ч.,1 л.;2 л.;3 лицо)Я бегу;Ты бежишь;Он(она,оно) бежит. (Мн.ч.,1 л.;2л.;3л.)Мы бежим;Вы бежите;Они бегут.