Сколько лет прошло между событиями восстание Спартака и падением западной Римской империи

История
Сколько лет прошло между событиями восстание Спартака и падением западной Римской империи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
488 лет прошло между востанием
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